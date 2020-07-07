ناهد السباعي: سأقاوم التحرش إلى الأبد

دعمت الفنانة ناهد السباعي الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب والعنف الأسرى.





ونشرت ناهد السباعي مجموعة من الصور وهي ترتدي تيشرت مكتوب عليه لا للتحرش وعلقت قائلة: "أشعر بقوة بشأن التحرش الجنسي وهو أحد الموضوعات التي سأقاومها إلى الأبد ... لذا بالطبع لا تبقوا ساكنًا 🤔🙄 قاتل من أجل حقك التحرش جريمة نرفض توجيه اللوم علي الفتيات المجني عليهن ..١٥١١٥ لابلاغ عن اي شكاوي خاصة بالتحرش والاغتصاب و العنف الاسري".





يذكر أن النائب العام أمر بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.