ناهد السباعي: سأقاوم التحرش إلى الأبد

I feel very strongly about sexual harassment and it’s one of the subjects that i will forever fight against... so of course don’t stay still 🤔🙄 fight for ur right التحرش جريمة و نرفض توجيه اللوم علي الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات في ما وقع عليهن من اعتدائات⛔️مصر هي البلد الاولي علي العالم في التحرش الجنسي i highly recommend @harassmap #خريطة_التحرش #خريطة_التحرش_بتقولك والخط الساحن ١٥١١٥ لابلاغ عن اي شكاوي خاصة بالتحرش والاغتصاب و العنف الاسري