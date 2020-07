أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة بخير.. جنات تظهر في شهور حملها الأخيرة

نشرت الفنانة جنات صورة جديدة تظهر حملها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وعلقت قائلة: Miss you my friends أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير 🙏 take care





يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في 3 مايو 2019.





وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.





الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد ابراهيم.