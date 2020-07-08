أتمنى أن تمر هذه الفترة الصعبة بخير.. جنات تظهر في شهور حملها الأخيرة

نشرت الفنانة جنات صورة جديدة تظهر حملها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"
وعلقت قائلة: Miss you my friends أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير 🙏 take care
يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في 3 مايو 2019.
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وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد ابراهيم.
وتضمن كليب الأغنية عددا من لقطات لجنات ومحمد عدوية مع صور وفيديوهات للاطباء ورجال الشرطة في الشوارع اثناء تطبيق حظر التجول من اخراج أكرم فاروق.