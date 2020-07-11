يحتاج إعداد بدني لفترة طويلة.. ياسر جلال يعتذر عن سيف الله خالد بن الوليد

أعلن الفنان ياسر جلال، اعتذاره عن القيام ببطولة مسلسل "سيف الله" والذي كان سيجسد فيه دور الصحابي خالد بن الوليد.





وكشف جلال عن السبب وراء اتخاذ قرار الاعتذار مشيرا إلى أن المسلسل يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد البدني من أجل أداء مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.





وأضاف جلال " اعتذرت لأنني وجدت أن الدور يحتاج منه فترة طويلة من الإعداد البدني قد تستمر لشهور بسبب كم المعارك الحربية العديدة التي خاضها الصحابي فضلا عن التدريب على رياضة المبارزة وبالتالي وجد أن الأمر صعب للغاية علي تقديمه لهذا الدور في الوقت الحالي.





وتابع "شخصية خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة ويخشي الا يقوم بتقديمها علي الوجه الأكمل وذلك بالرغم من سعادته بالمخرج المتميز رؤوف عبد العزيز والمؤلف اسلام حافظ مشيدا بالسيناريو المتميز.





وانهي كلامه قائلا: " أوجه التحية لشركة سينرجي والأستاذ تامر مرسي ولفريق العمل والذي قام بتوفير جميع الإمكانيات من ملابس وإكسسوارات وأتمنى التوفيق لكل فريق العمل، ووجدت انه من الافضل الاعتذار في هذا الوقت المبكر لإتاحة الفرصة لإيجاد البديل المناسب لهذا الدور".



