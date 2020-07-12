استعدادا لعيد الأضحي.. محافظ بني سويف يتابع إقامة معارض السلع الأساسية وشوادر اللحوم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع اللواء هشام شادي السكرتير العام ، ما تم تنفيذه من توجيهات فيما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك، من خلال التوسع في إقامة منافذ البيع وشودار اللحوم، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة،وذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة لطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





حيث أشار السكرتير العام أنه يجري حاليًا تجهيز معرض لبيع السلع الأساسية يضم شادر"أضحى مبارك" وذلك خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف"تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"وبإشراف ومتابعة من أجهزة المحافظة المعنية وبالتعاون مع الغرفة التجارية ليتم افتتاحه "بكامل طاقته "خلال الأسبوع الجاري ،وذلك بالتوازي مع التوسع في إقامة تلك الشوادر وتعميمها بباقي الوحدات المحلية ،لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية بأسعار مناسبة .

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وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من اللحوم خلال العيد،حيث يشارك في إقامة وتنظيم الشادر الغرفة التجارية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،وتحت إشراف بيطري وصحى من الطب البيطري،والطب الوقائي بالصحة .





ومن جانبه شدد المحافظ على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك الشوادر بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ،ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة الشوادر،فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالارشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.





وفي هذا السياق وتنفيذ لتكليفات المحافظ قام "اليوم "اللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة بتفقد تجهيزات معرض المواد الغذائية خلف الصالون الأخضر وشادر أضحى مبارك وكان برفقته عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة ، وتم إعداد تقرير مصور ليتم عرضه على المحافظ بما تم تنفيذه من أعمال ، والجهود ذات الصلة.



