تقدمها للمرة الأولى.. التعليم العالي: تسهيلات للطلاب الوافدين في العام الدراسي الجديد

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة تعتزم تقديم تسهيلات للطلاب الوافدين مثل إمكانية الدراسة عن بُعد في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل؛ بسبب وقف الطيران، ووجود قلق لدى أولياء أمور الطلاب من سفر وانتقال أولادهم من دولة لأخرى.





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وأضافت "كمال"، في تصريح لـ "صدى البلد"، "سنوفر تسهيلات لطالب الدراسة عن بُعد ليكون قادرا على مواصلة دراسته ويكون له مقعد داخل الجامعات"، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي، إضافةً إلى زميل إداري، والاثنان معهما فريق عمل للرد على طلابهما سواء كانوا في سنوات النقل أو الفرق النهائية، بحيث يتم الرد عليهم على مدار الـ 24 ساعة إلى جانب التواجد الشخصي عبر الهاتف.





وأكدت رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.



