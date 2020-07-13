الأزهر: أداء هذه العبادة يعدل ثواب أداء الحج

ولما كان الحج من أفضل الأعمال، والنفوس تتشوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم، وكان كثير من الناس يعجز عنه، وشرع الله أعمالًا يبلغ أجرها أجر الحج فيتعرض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج، ومن هذه اﻷعمال: حثت السنة النبوية على بعض الأعمال الصالحة لها أجر الحج والعمرة









وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أداء الصلاة المكتوبة في المسجد من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج





واستشهد الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ». [أخرجه أبو داود]، مضيفًا: « ولكن مع أخذ كافة التدابير الوقائية من فيروس كورونا، والمحافظة على مسافات تباعد آمنة».



