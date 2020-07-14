تشيلسي في مهمة سهلة أمام نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة





ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.





ويدخل تشيلسي مواجهة اليوم، مستهدفًا الثلاث نقاط، من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.





في المقابل، يسعى نورويتش سيتي الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" دون النظر لنتائج المراحل الأخيرة من الموسم، لكسر سلسلة الهزائم ورد اعتباره في الدوري الإنجليزي بعدما خسر آخر 7 مباريات على التوالي.

يستضيف فريق تشيلسي نظيره، نورويتش سيتي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، بانطلاق الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي.