الجيش الليبي يعلن صد هجوم تركي في محيط سرت

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.





وأضاف "المحجوب"، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية، لافتا إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.





وأكد أن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية، مشددا على أمن مصر من أمن ليبيا ومن حقنا أن نستعين بمن يحقق أمننا.





وأشار المحجوب إلى أن الجيش الوطني الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات، لافتا إلى أن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة، موضحا أن المرتزقة قاموا بتحشيد حوالي عشرة آلاف مقاتل في محيط سرت.