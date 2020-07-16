الدوري الإيطالي.. تعادل إيجابي بين يوفنتوس وساسولو.. وسلبي بين لاتسيو وأودينيزي

تعادل نادي يوفنتوس مع نظيره نادي ساسولو، بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري الإيطالي.





افتتح "دانيلو"، التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، أعقبه جونزالو هيجواين بهدف ثاني للبيانكونيري في الدقيقة 12.





وفي الدقيقة 29، قلص فيليب دوريستيش النتيجة لساسولو بتسجيله الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني، عادل بيراردي النتيجة لساسولو في الدقيقة 51، ليحرز بعدها زميله كابوتو الهدف الثالث في الدقيقة 54.





وفي الدقيقة 64، عادل البرازيلي أليكس ساندرو النتيجة لليوفي، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نادي يوفنتوس للنقطة 77 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد نادي ساسولو للنقطة 47 في المركز الثامن.





وفي نفس الجولة، استمر نادي لاتسيو في السقوط بالتعادل مع أودينيزي سلبيًا.



