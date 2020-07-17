انتخابات الشيوخ.. بكرى ينفرد بنشر أسماء مرشحي مستقبل وطن على المقاعد الفردية.. فيديو

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن أسماء مرشحى حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وانفرد بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بأسماء مرشحي مستقبل وطن على المقاعد الفردية والتى جاءت كالتالي:





1 - القاهرة، عبد الحى عبيد، أحمد صبور، جمال أبو الفتوح محمد إبراهيم، ياسر محمد زكى إبراهيم، محمد مجدي الدين فاروق، خالد مصطفى عبد الوهاب، محمد عبد الباسط حلمى يوسف، أحمد سمير سيد زكريا، رافت كمال ذكى سوس.

2- القليوبية، سيد عبد الحميد سالم حجازي، سمير محمد البيومي، مصطفى سعيد أمين، نصيف حفناوى، مصطفى بيومي.

وكشف مصطفى بكرى عن مرشحى مستقبل وطن على المقاعد الفردية فى باقى المحافظات.