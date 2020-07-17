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جوائز بقيمة 20 مليون جنيه .. تفاصيل المشروع الوطني للقراءة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف هشام السنجاري مدير إدارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر،  تفاصيل  المشروع الوطني للقراءة، موضحا:"هو مشروع إبداعي تشارك فيه جميع المدارس من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوي.

وتابع السنجاري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلا:" المسابقة لقراءة الكتب باللغة العربية، والهدف منه هو إحداث حالة من التنافس المعرفي، حيث أن جوائز المسابقة 20 مليون جنيه تخصص منها 5 ملايين جنيه لكل بعد من الأبعاد الأربعة الخاصة بالمسابقة".

ونوه إلى أن البعد الأول هو التنافس المعرفى الخاص بطلاب المدارس، والبعد الثاني الخاص بالمعلم والمثقف، وهدفه ترسيخ بعد خاص بالمعلم المثقف من الصف الأول الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، ويجب أن يكون من ضمن الـ30 كتابا 5 كتب في تخصصه، لافتا إلى أنه يمكن التقديم في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وأشار إلى أن المسابقة تتم على مستوى المدرسة ثم المدينة ثم المحافظة ثم على مستوى الجمهورية، وتضم لجنة التحكيم الكثير من الخبراء، وهو مشروع يستهدف التنمية الثقافية لدى الجيل الصاعد، يتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
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