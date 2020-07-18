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تعليم

جروب للغش يزعم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بـ 600 جنيه.. والتعليم: نصاب والجهات الأمنية ستتعامل معه

السبت 18/يوليه/2020 - 10:28 ص
جروب الغش
جروب الغش
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ياســـمين بدوي
طلب أحد جروبات الغش على تطبيق "تليجرام" يحمل اسم "معاكو للنهاية"، 600 جنيه من كل طالب ثانوية عامة مقابل تسريب امتحان الجيولوجيا وعلم النفس المقرر أداؤهما غدا، الأحد.


وقال مسئول الجروب "الحجز فاتح من دلوقتي عشان ماتجيش تعيط يوم الامتحان الصبح، أي حد عايز الامتحان يدفع 600 جنيه 400 فوري و200 كروت شحن فودافون مخدوشين كلهم ولما يوصلني الكروت والرصيد هابعت الامتحان".


وأضاف "أنا المفروض اوزع الامتحان على 50 شخص فقط و وزعت منهم 42 ، يعني فاضل 8 طلاب بس ، فلو هاتحجز إلحق بقى وانت و نصيبك ، عشان انت لو جيت بعدها تكلمني عن الامتحان مش هرد عليك".


ومن جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لم ولن يتم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس لأي طالب في مصر قبل توزيعه في اللجان غدا.

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات، أن صاحب الجروب فقط يحاول النصب على الطلاب لجمع أموال طائلة مقابل منحهم أسئلة وهمية لا علاقة لها بالامتحان الأصلي.

وقال مصدر مسئول من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة، يقوم حاليا بتتبع الجروب المذكور وإبلاغ الجهات المعنية ضده للتعامل معه بالقانون.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

ومن جانبه .. أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تحديد أسماء وبيانات (350) طالبا وطالبة من المشاركين في محادثات جروبات الغش أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وقال "حجازي"، "لقد تم توثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات كونها شروعا فى الإخلال بنظام الامتحان".

كما أوضح أنه تم ضبط (7) قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أنه تم رصد (65) جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك، والواتساب، والتليجرام"، وطباعة اسكرين شوت من المحادثات التى تتم بين أفراد المجموعة .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).

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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياءوالجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ، امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات


وشدد حجازي على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

وكان أدى الثلاثاء الماضي ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 592 ألف و307 طالب/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ، وفي نفس اليوم تم تسليم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الوطنية) بعد أداء الطلاب لامتحان اللغة الأجنبية الثانية. 
جروب للغش يزعم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بـ 600 جنيه.. والتعليم: نصاب والجهات الأمنية ستتعامل معه
جروب للغش يزعم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بـ 600 جنيه.. والتعليم: نصاب والجهات الأمنية ستتعامل معه
جروب للغش يزعم تسريب امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس بـ 600 جنيه.. والتعليم: نصاب والجهات الأمنية ستتعامل معه
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