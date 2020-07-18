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تعليم

انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالنسبة لطلاب علمي علوم وأدبي .. غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 08:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وأدبي سوف يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2020 غدا الاحد.

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ، غدا الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة ادبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).

أما عن طلاب شعبة علمي رياضة ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنهم سوف يؤدون غدا الاحد الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، بينما سيكون آخر يوم للامتحانات بالنسبة لهم الثلاثاء القادم الموافق 21 يوليو 2020 ، حيث سيؤدوا الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية . 

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أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير في جميع الكنترولات بشكل منتظم ودون أي مشكلات.

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال تقدير الدرجات تسير في جميع الكنترولات وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تقوم باستعجال المصححين في عملية تقدير ورصد الدرجات، منعا لحدوث أي مجال للخطأ ولضمان أن يأخذ كل طالب حقه كاملا.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بكنترولات الثانوية العامة، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يتم انتهاء التصحيح في جميع الكنترولات قبل اجازة عيد الاضحى المبارك ، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 ، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك على أقصى تقدير.
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