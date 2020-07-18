انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالنسبة لطلاب علمي علوم وأدبي .. غدا

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ، غدا الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة ادبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).





أما عن طلاب شعبة علمي رياضة ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنهم سوف يؤدون غدا الاحد الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، بينما سيكون آخر يوم للامتحانات بالنسبة لهم الثلاثاء القادم الموافق 21 يوليو 2020 ، حيث سيؤدوا الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية .





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أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير في جميع الكنترولات بشكل منتظم ودون أي مشكلات.

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.



