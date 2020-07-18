انتهاء امتحانات الثانوية العامة بالنسبة لطلاب علمي علوم وأدبي .. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وأدبي سوف يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2020 غدا الاحد.
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حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ، غدا الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة ادبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).
أما عن طلاب شعبة علمي رياضة ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنهم سوف يؤدون غدا الاحد الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، بينما سيكون آخر يوم للامتحانات بالنسبة لهم الثلاثاء القادم الموافق 21 يوليو 2020 ، حيث سيؤدوا الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية .
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