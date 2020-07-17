وزير التعليم يوافق على زيادة معدلات صرف أيام مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2020

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالسادة المنتدبين بلجان السير و السادة رؤساء و وكلاء لجان الادارة و لجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.
ويسري هذا القرار كذلك على السادة رؤساء و وكلاء الاقسام والحجرات بلجان الادارة ، ولجان النظام والمراقبة للامتحانات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) للعام الدراسي 2019/2020
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها الى الادارة العامة للامتحانات ، لاخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات
وكان قد تقدم كل من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بمذكرة رسمية في ابريل الماضي للدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، أكدا خلالها أنه تلاحظ ارتفاع أسعار الانتقالات اليومية مع وثبات قيمة مكافأة الامتحانات منذ سنوات عديدة، مما أدى إلى عزوف بعض المعلمين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لانخفاض قيمة المكافآة وعدم تناسبها مع حجم الجهد المبذول.
وطالبت المذكرة وقتها الوزير بدراسة المقترحات التالية :
بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع كراسات الإجابة، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع 4 أيام بدلا من 3 أيام على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تعديل.