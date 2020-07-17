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تعليم

وزير التعليم يوافق على زيادة معدلات صرف أيام مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:10 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالسادة المنتدبين بلجان السير و السادة رؤساء و وكلاء لجان الادارة و لجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.


ويسري هذا القرار كذلك على السادة رؤساء و وكلاء الاقسام والحجرات بلجان الادارة ، ولجان النظام والمراقبة للامتحانات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) للعام الدراسي 2019/2020

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها الى الادارة العامة للامتحانات ، لاخطار كافة الجهات المعنية لمراعاة تنفيذ موافقة الوزير عند تحرير استمارات الصرف قبل اعتمادها من الادارة العامة للامتحانات

وكان قد تقدم كل من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بمذكرة رسمية في ابريل الماضي للدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، أكدا خلالها أنه تلاحظ ارتفاع أسعار الانتقالات اليومية مع وثبات قيمة مكافأة الامتحانات منذ سنوات عديدة، مما أدى إلى عزوف بعض المعلمين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لانخفاض قيمة المكافآة وعدم تناسبها مع حجم الجهد المبذول.


وطالبت المذكرة وقتها الوزير بدراسة المقترحات التالية :

بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع كراسات الإجابة، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع 4 أيام بدلا من 3 أيام على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تعديل.

وبالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الأسئلة بالمناطق النائية، تحسب ايام العمل الفعلية بواقع  5 أيام بدلا من أربعة أيام، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير.

أما بالنسبة لـ المراقبين والمعاونين وأعضاء لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن والشئون القانونية، فهناك مقترح جار دراسته بأن تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بـ 3 أيام بدلا من يومين، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير أو تعديل.

أما عن المراقبين والمعاونون وأعضاء لجنة الإدارة والملاحظين وأعضاء الأمن والشئون القانونية بالمناطق النائية، فتدرس الوزارة أن تحسب أيام العمل الفعلية بواقع 4 أيام بدلا من 3 أيام، على أن تظل أيام الفراغ والتحضير كما هى دون تغيير أو تعديل.

و يصرف لرؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة إثابة 50 يوما عن الدور الأول، و50 يوما عن الدور الثانى للامتحانات، خارج الحد الأقصى بدون المساس بالمكافآة المقررة بالقرارات الوزارية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، نظير عملهم طوال العام.

وعلى صعيد آخر ، كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، توصي بضرورة صرف مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة المشكلة في المديرية  والإدارة التعليمية قدرها 1000 جنيه عن امتحانات الدور الاول و 1000 جنيه عن امتحانات الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تصرف هذه المكافأة من داخل ميزانية المديرية أو الادارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.
وزير التعليم يوافق على زيادة معدلات صرف أيام مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2020
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