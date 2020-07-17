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تعليم

التعليم: على طلاب الثانوية العامة تسليم كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان .. الأحد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:02 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يجب على طلاب الثانوية العامة أن يقوموا بإعادة تسليم كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان يوم الأحد القادم الموافق 19 يوليو 2020.

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وكان طلاب الثانوية العامة قد تسلموا كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان يوم 14 يوليو 2020 للاجابة عليه من المنزل ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.

وشدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، على أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل ، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة .


جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

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وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على ضرورة أن يقوم الطالب في هذه الحالة ، بتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وحذَّر الدكتور رضا حجازي ، من عدم تسليم الكراسة مرة أخرى في اللجنة بعد إجابة أسئلتها فى الموعد المحدد لتسليمها، أو فقدان هذه الكراسة، مما يجعل الطالب في هذه الحالة راسبًا فى المادة.


وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه في هذه الحالة سيكون للطالب الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثاني، كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.

وأكد  لـ "صدى البلد"، أنه سوف يتم تقييم المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة بأسلوب اجتياز أو عدم اجتياز دون كتابة أي درجات.
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