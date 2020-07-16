AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم : شكل ونظام العام الدراسي الجديد قيد الدراسة .. وسنعتمد على التكنولوجيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:50 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.


وقال وزير التربية والتعليم ، إننا لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة أن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.


وأضاف وزير التربية والتعليم، أن جميع الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.


وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

مراعاة لظروف أزمة كورونا.. التعليم تقدم تسهيلات لدعم الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وزير التعليم يرفض عمل استفتاء بشأن امتحانات الثانوية العامة .. ويؤكد : هذا شأن المختصين وله أصول علمية وفنية

ملامح العام الدراسي الجديد: موعد بدايته غير محسوم.. سيناريوهات لحماية الطلاب من كورونا.. تطبيق نظام التعليم المطور على الثالث الابتدائي.. 3 دور نشر لطباعة الكتب.. والتشعيب كما هو لـ 3 ثانوي

ترشيحاتنا

كورونا ينهار.. الفيروس يفقد ثلثي قوته

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

ممنوع الإعلان.. أول تعليق من وزير التموين عن أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

في عيد ميلاد أحمد السعدني.. رسالة لطليقته بعد وفاتها أبكت الملايين

خالفوا قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط 108 أشخاص

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 23 ألف دولار أمريكي.. حلا الترك تتلقى سيارة هدية من جدتها

الصحة تنصح بتناوله.. 10 فوائد لـ البطيخ

لن تتوقع.. 2000 جنيه سعر فستان أمينة خليل في حفل خطوبتها.. صور