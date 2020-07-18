شاومينج لـ طلاب الثانوية العامة: هانسرب الامتحان الساعة 10 .. والتعليم : مفيش تسريب

حيث كتب ادمن صفحة شاومينج : امتحان التفاضل والتكامل ، والجيولوجيا ، وعلم النفس جاهز وهيتسلم الساعه 10 للناس اللـ حاجزه معانا علي جروبات الواتس فقط .. والناس اللي ـ محجزتش وعاوزه تحجز تكلمنا علي رسايل الصفحة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل الأنباء المتداولة على صفحات وجروبات الغش على السوشيال ميديا، والتي تزعم تسريب امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل التي من المقرر أن يمتحنها طلاب

اقرأ أيضا| وزير التعليم يوافق على زيادة معدلات صرف أيام مكافآة امتحانات الثانوية العامة 2020





حيث أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم: أن جميع امتحانات الثانوية العامة 2020 مؤمنة تأمينا مشددا، ومن المستحيل نهائيا أن يتم تسريب أي امتحان قبل توزيعه في اللجان.





وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: صفحات الغش تحاول جاهدة قبل كل امتحان أن تنصب على الطلاب، لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال في موسم امتحانات الثانوية العامة، وللاسف بعض الطلاب مازالوا يقعون في هذا الفخ رغم تأكيدنا مرارا وتكرارا أن ما توزعه هذه الصفحات ما هي إلا أسئلة وهمية لا علاقة لها بالامتحان الأصلي الذي يوزع داخل اللجان.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.



ومن جانبه .. أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تحديد أسماء وبيانات (350) طالبا وطالبة من المشاركين في محادثات جروبات الغش أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ أيضا | التعليم تمنع الطلاب من ارتداء الساعات الديجيتال داخل لجان الثانوية العامة

وقال "حجازي"، "لقد تم توثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات كونها شروعا فى الإخلال بنظام الامتحان".

كما أوضح أنه تم ضبط (7) قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار إلى أنه تم رصد (65) جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، وواتساب، والتليجرام"، وطباعة اسكرين شوت من المحادثات التى تتم بين أفراد المجموعة.



