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رياضة

حلمي طولان عن ركلة جزاء نادي مصر: غير صحيحة .. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:58 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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عمرو ابوبكر
كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، عن رؤيته للقاء الذي أقيم بين فريقه ومنافسه نادي مصر، استعداداََ لاستئناف بطولة الدوري.

وقال طولان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن المباراة أظهرت قدرات اللاعبين المميزة.

وأضاف طولان، أنه اختبر 20 لاعبا في هذه المباراة وعلى وشك وضع القوام الأساسي للمباراة الأولى في الدوري المقرر إقامتها أمام النادي الأهلي.

وأشار طولان الى أن، ركلة الجزاء التي حصل عليها نادي مصر غير صحيحة والمباراة تعتبر ٢-١.

وتابع: احنا لسه في الأول ومبدأناش ويجب انتباه الحكام بشكل أكبر، لكي نستكمل الدوري بشكل أفضل.

وأكمل: اللياقة البدنية للاعبين جيدة والالتزام ممتاز،  وعقوبات عدم الالتزام قاسية، زيادة اي لاعب كجم واحد بخصم 2000 جنيه من الراتب. 
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