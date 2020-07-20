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أخبار العالم

بي بي سي: مسبار الأمل وسيلة لإلهام الشباب العربي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:41 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
اعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مسبار الأمل الإماراتي، وسيلة للإلهام، وهو شيء سيجذب المزيد من الشباب في الإمارات وفي المنطقة العربية للإقبال على العلوم في مراحل التعليم المختلفة.

وقالت إن مسبار الأمل له مهمة واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر. وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.

وهنأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الإمارات، اليوم الإثنين، على نجاح إطلاق مسبار الأمل من اليابان في رحلته إلى الكوكب الأحمر "المريخ". 

وكتب الحساب الرسمي لناسا على تويتر: "تهانينا إلى مسبار الامل، على الإطلاق الناجح، ونتمنى له النجاح في رحلته ونتطلع إليه لإكتشاف كوكب المريخ"، وعلق الحساب بالعربية: "رحلة موفقة". 


انطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى الكوكب الأحمر "المريخ"، في أول رحلة عربية إلى المريخ. 
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