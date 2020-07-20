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ثقافة

حقيقة أعمال هدم منطقة جبانة المماليك ..السياحة والآثار تجيب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:47 م
منطقة جبانة المماليك
منطقة جبانة المماليك
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محمد الاسكندرانى
ايماء الي ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي عن أعمال هدم بمنطقة «جبانة المماليك» بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء «محور الفردوس»، أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، مؤكدا علي أنه لم يتم هدم أي أثر وان المقابر الموجوده بالصور المنشورة مبان غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وإنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.


وأشار د. أسامة طلعت إنه علي الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.
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