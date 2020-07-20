حكم نهائي بعدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لـ انتخابات مجلس الشيوخ ، لرفعه بعد الميعاد.





واستند الطعن الذي حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، إلى الحكم الصادر مؤخرًا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استنادًا إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.









وأكد الطعن ، أنه بتاريخ 4 يوليو 2020 صدر القرار رقم ٣٤و٣٣ لسنة 2020 بشأن انتخابات مجلس الشيوخ،وهو ما يتعارض مع حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (19 covid) يعد جائحة، واتخذت الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجانحة وحفاظا على صحة المواطنين.





وأضاف ، أن انتشار فيروس كورونا دفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بتعليق - مؤقت - جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ، أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك لحين صدور إشعار آخر.



