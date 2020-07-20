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حوادث

الوطنية للانتخابات: نقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:14 ص
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات،أن استبعاد بعض المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ؛ جاء بسبب عدم استيفائهم لشروط أو مستندات الترشح المطلوبة من واقع قانون مجلس الشيوخ.

وأضافت الهيئة؛ أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم؛ ليتم الابقاء على ٧٦٢ مرشحا واستبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التى تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث ايام فضلا عن نشر الأسماء فى جريدتي الأخبار والجمهورية.

وأكدت أنها تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل إتمام العملية الانتخابية.

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