شاهد.. شغب وأعمال عنف في بورتلاند.. والمتظاهرون يحرقون العلم الأمريكي

تجددت أعمال العنف والشغب في بورتلاند الأمريكية، حيث خرجت مظاهرات رافضة للعنصرية وعنف الشرطة.





وعلى خلفية المطالبة بحق من لقوا حتفهم، أحرق مثيرو الشغب بولاية أوريجون الأعلام الأمريكية وحطموا الأسيجة ، مما دفع الأمن إلى فض التجمعات الكبيرة، وفق ماذكرت صحيفة ديلي كولر.





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">HUGE and tense crowd out here in Portland. Officers are behind the fence in front of the courthouse. One officer keeps repeating something on the loudspeaker, but I can’t make out what he’s saying: <a href="https://t.co/7Q3U79oobm">pic.twitter.com/7Q3U79oobm</a></p>— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) <a href="https://twitter.com/ShelbyTalcott/status/1285077297326813184?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

















قالت الصحيفة، إنه تواجدت حشود كبيرة في بورتلاند، حيث تجمعت مجموعات كبيرة من الأمهات اللاتي رفعن شعار "أمهات ضد وحشية الشرطة" حاجزًا بشريًا أمام محكمة مارك أو هاتفيلد الأمريكية.





مع استمرار التوترات من قبل الحشود، بدأ الضباط في تفريق التجمعات، واستهدف بعض الضباط المشاغبين، ما حول الأمر إلى معارك كر وفر.





واستخدمت قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع والكريات المنفجرة، والهراوات .













<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Tons of moms out tonight in Portland — they’re the front line of defense and are wearing yellow. Reports I saw suggest around 100 <a href="https://t.co/VQOWfiPmZd">pic.twitter.com/VQOWfiPmZd</a></p>— Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) <a href="https://twitter.com/ShelbyTalcott/status/1285078169196744704?ref_src=twsrc%5Etfw">July 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>