البيت الأبيض: السيسي وترامب أكدا ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال جود دير نائب السكرتير الصحفي لللبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصي عبد الفتاح السيسي شددا على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا والحد من تصعيد الوضع في البلد الذي مزقته الصراعات.





وأضاف في بيان عبر "تويتر"، "أكد الزعيمان على ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا بما في ذلك وقف إطلاق النار والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية.





إلى ذلك، قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جدد للرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام الولايات المتحدة بتسهيل صفقة عادلة ومنصفة بشأن سد النهضة.





وأشار إلى أن ترامب والسيسي أكدا ضرورة وقف التصعيد فورا في ليبيا.





وقال إن ترامب والسيسي أكدا في اتصال هاتفي الحاجة لخفض التصعيد في ليبيا ووقف إطلاق النار.







