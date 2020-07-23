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محافظات

بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:01 ص
أعمال التطوير في
أعمال التطوير في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تشهد محافظة بورسعيد عصرًا جديدًا من التغيير والتنمية لاسيما في مجال السياحة ؛ حيث بذلت الأجهزة التنفيذية جهودًا كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية والتي أثمرت عن  وضعها علي الخريطة السياحية لمصر والعالم.

فتمتلك محافظة بورسعيد مقومات سياحية متميزة بدءًا من موقعها الفريد المطل علي ناصية العالم إضافة إلي المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس وغيرها فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشائها الآن خاصة في الغرب.

من جانبه اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان  مشروع الشارع السياحى ٧/٣  أول طريق سياحى مخصص للمشاة فقط، وسيكون مصمما على أحدث طراز معمارى متطور يحتوى على كافة الخدمات، حيث يبلغ طوله نحو ٦٠٠ متر، ويقام على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح،  ويتكون المشروع من منطقتين لألعاب الأطفال، و٥ مداخل للمشروع، وأماكن جلوس للعائلات بها نحو ١٢٠ كرسيا، وأعمدة ديكورية حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات، ونظام كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، و٤٥ سلة قمامة بمعدل واحد كل ١٠ أمتار، ونظام رى متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، والشارع بالكامل إنتر لوك ورخام. ويعد نقلة كبيرة للسياحة في بورسعيد وسيكون مقصد لجميع أبنائها والزائرين من المحافظات الاخري .

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  ويضم الشارع السياحى الترفيهى  اماكن  للمشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات

 كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، وسيقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى وسوف يكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، كون أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.

بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
بورسعيد بتتغير.. المدينة الباسلة تخطف الأنظار.. وشارع ٧/٣ أحدث إبداعاتها
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