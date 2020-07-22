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ديني

وزير الأوقاف: نؤمن بدفع الشباب بالعمل القيادي والدعوي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:29 م
وزير الأوقاف: نؤمن
وزير الأوقاف: نؤمن بدفع الشباب بالعمل القيادي والدعوي
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي ، وأن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا في الدفع بهذه النوعية من الشباب ، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسئولية وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء ، وأن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية من الدفع بالشباب سواء في العمل الإداري والقيادي والدعوي ، تم الدفع بنخبة من أكثرهم تميزا في المجال الدعوي في أداء خطبة الجمعة في التلفزيون المصري في شهري شوال وذي القعدة.
 
وأدى الشيخ يسري عزام خطبة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) ، وأدى الدكتور على الله الجمال خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) ، وأدى الشيخ أحمد مكى دسوقي خطبة الجمعة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) ، وأدى الشيخ مصطفى عبد السلام خطبة الجمعة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه وأرضاه) ، وأيضًا أدى الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة خطبة الجمعة بمسجد (السلطان حسن رحمه الله) ، وأيضًا أدى الدكتور أسامة فخري الجندي خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) ، وسيؤدي خطبة الجمعة القادمة الشيخ  حازم جلال بمسجد (السلطان أبو العلا رحمه الله) بالقاهرة ، هذا وقد اعتمدت الوزارة الدفع بالشباب المتميز منهجًا لها سواء في العمل القيادي أم العمل الدعوي أم الإداري .
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