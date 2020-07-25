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وزير الأوقاف: غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو ساحة.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم حسم الأمر بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك، منوها إلى أن نفس الإجراءات التي تمت في عيد الفطر، هي التي ستتبع في عيد الأضحى.

وأضاف وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر فضائية «Mbc مصر»، أنه سيتم إعلان خطبة عيد الأضحى من مسجد واحد عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وهو مسجد السيدة نفيسة وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف فقط.

 ونوه محمد مختار جمعة إلى أنه غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو أي ساحة أو مكان عام أو خاص باستثناء مسجد السيدة نفيسة.

ولفت إلى أنه سيسمح لباقي الأئمة أو عمال المساجد بالدخول للمساجد، وعدم فتحها للمصليين أو المكبرين، مع السماح بتشغيل مكبرات الصوت لسماع تكبيرات العيد نقلًا عن إذاعة القرآن الكريم.
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