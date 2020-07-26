عضو بتنسيقية شباب الأحزاب يوضح دور غرفة العمليات في انتخابات الشيوخ.. فيديو

قال المهندس محمد إسماعيل، عضو بتنسيقية شباب الأحزاب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سخرت غرفة عملياتها المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حصلت التنسيقية على تصريح متابعة العملية الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للرصد والتوثيق والمتابعة الإعلامية لموقع التنسيقية ومنصاتها الإعلامية.









وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرفة ستكون حلقة وسط بين الأعضاء فى رصد عملية التصويت والشباب لتوصيل أى مشكلات للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لعمل تقارير لمتابعة سير العملية الانتخابية ومساعدة مشكلات الناس خلال الفترة الانتخابية.









وتابع أن التنسيقية ترحب بالتعاون مع كل المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمزيد من تحقيق الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.









وأوضح أن الغرفة سترد على أى شائعات من الممكن أن تهاجم بها الدولة المصرية لأنه دائمًا وأبدًا هناك شائعات تحاول النيل من المصريين والدولة المصرية وتكون موجهة من الدول المعادية.