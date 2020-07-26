التشكيل الرسمي لمعركة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتاج مانشستر يونايتد للتعادل مع ليستر سيتي، لإنهاء موسمه في المربع الذهبي، فيما يحتاج تشيلسي أيضًا لنقطة التعادل أمام وولفرهامبتون ليحجز مقعدًا بين الرباعي الأول.





أما ليستر سيتي، فيحتاج لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو التعادل مع خسارة تشيلسي، وفي حال فشل في ذلك، سيتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.



