التشكيل الرسمي لمعركة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة ليستر سيتي، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد:
شمايكل - جاستين - مورجان - إيفانز - ألبرايتون - نديدي - تشودري - تيليمانز- توماس - فاردي - إيهياناتشو.
ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، يليهما ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.
ويشتعل صراع المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بالجولة الختامية بين الثلاثي مانشستر يونايتد، وتشيلسي وليستر سيتي، على البطاقتين المتبقيتين المؤهلتين لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.
ويحتاج مانشستر يونايتد للتعادل مع ليستر سيتي، لإنهاء موسمه في المربع الذهبي، فيما يحتاج تشيلسي أيضًا لنقطة التعادل أمام وولفرهامبتون ليحجز مقعدًا بين الرباعي الأول.
أما ليستر سيتي، فيحتاج لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو التعادل مع خسارة تشيلسي، وفي حال فشل في ذلك، سيتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.
وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد:
دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - ماجواير - ويليامز - ماتيتش - بوجبا - جرينوود - فيرنانديز - راشفورد - مارسيال.
بينما ضم تشكيل ليستر سيتي:
شمايكل - جاستين - مورجان - إيفانز - ألبرايتون - نديدي - تشودري - تيليمانز- توماس - فاردي - إيهياناتشو.