AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التشكيل الرسمي لمعركة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:43 م
ليستر سيتي ضد مانشستر
ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد،  تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة ليستر سيتي، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، يليهما ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.


ويشتعل صراع المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بالجولة الختامية بين الثلاثي مانشستر يونايتد، وتشيلسي وليستر سيتي، على البطاقتين المتبقيتين المؤهلتين لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.

ويحتاج مانشستر يونايتد للتعادل مع ليستر سيتي، لإنهاء موسمه في المربع الذهبي، فيما يحتاج تشيلسي أيضًا لنقطة التعادل أمام وولفرهامبتون ليحجز مقعدًا بين الرباعي الأول.


أما ليستر سيتي، فيحتاج لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو التعادل مع خسارة تشيلسي، وفي حال فشل في ذلك، سيتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.


وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد:

دي خيا - وان بيساكا - ليندلوف - ماجواير - ويليامز - ماتيتش - بوجبا - جرينوود - فيرنانديز - راشفورد - مارسيال.


بينما ضم تشكيل ليستر سيتي:


شمايكل - جاستين - مورجان - إيفانز - ألبرايتون - نديدي - تشودري - تيليمانز- توماس - فاردي - إيهياناتشو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول من مباراة واتفورد وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. بوجبا وراشفورد يقودان مانشستر يونايتد أمام بورنموث

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة .. تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد

90 دقيقة تحسم الصراع.. حرب بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر على مقعدي دوري الأبطال

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا يشتعل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

القبض على الكويتي المعتدي على مصري في أحد متاجر الكويت

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بطاقة التموين كنز .. التموين تكشف مميزات رائعة لـ مبادرة ميغلاش عليك

السودان: ارتفاع مفاجئ في مستويات النيل والنهرين الأبيض والأزرق

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

ماذا تعنى كلمة covid .. استشارى موارد بشرية يكشف سر نجاح فيروس كورونا

AdvertisementS

بعد خلافه مع مرتضى منصور.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي

فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

عمر ياسين يكشف أسباب تأجيل إعلان صفقة انتقال باهر المحمدي لـ الأهلي

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

سوبر هاتريك.. سيناريو جنوني يقود محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

أحمد حسن يعلن شفاء حمدي فتحي نجم الأهلي من فيروس كورونا

لم يتحقق منذ 54 عاما .. إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل فى البريميرليج الليلة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في آخر مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل

أخبار الرياضة.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي.. شفاء حمدي فتحي من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها