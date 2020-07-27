جمعت 500 صك أضحية.. 12 ألف جنيه مكافأة لمديرية أوقاف أسيوط

حققت مديرية أوقاف أسيوط ٥٠٠ صك الأولى متجاوزة مبيعاتها خلال العام الماضي بفارق 180 صكًّا،

وتم تمييز مكانها في جدول صكوك الأضاحي بنجمة .





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف أسيوط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.



