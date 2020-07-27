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ديني

جمعت 500 صك أضحية.. 12 ألف جنيه مكافأة لمديرية أوقاف أسيوط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:04 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حققت مديرية أوقاف أسيوط ٥٠٠ صك الأولى متجاوزة مبيعاتها خلال العام الماضي بفارق 180 صكًّا، وتم تمييز مكانها في جدول صكوك الأضاحي بنجمة .

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف أسيوط ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوازرة إن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.
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