ارتفاع طفيف.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى.. فيديو

قال محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التنبؤات، إن درجة الحرارة بالنسبة لمحافظات شمال وجنوب الصعيد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية، متابعًا: درجات الحرارة الأيام الماضية كانت في معدلاتها الطبيعية.





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن خلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة الرطوبة، مما أدى بدوره إلى الإحساس بارتفاع في درجة الحرارة، لافتًا إلى وجود شبورة مائية تتواجد على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.





وفيما يخص تأثير الشبورة على الرؤية، أوضح، أن الشبورة المائية تؤثر على الرؤية في فترة محدودة من الساعة الـ 3 فجرا وحتى الساعة 6 أو 7 صباحا.





وتابع : أن طقس أول أيام عيد الأضحى سيكون متشابها مع طقس الأيام الماضية، كما أن الإدارة العامة نشرت بيانا فيما يخص الأيام القادمة أوضحت من خلاله وجود ارتفاع بسيط في درجات الحرارة من درجتين إلى 3درجات، بالإضاف إلى الارتفاع في نسبة الرطوبة.



