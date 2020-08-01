مراقبة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بـ 227 كاميرا متطورة

قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة.





وأوضح نائب المشرف العام على أعمال الحج وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أنه تم تركيب 227 كاميرا متطورة لمتابعة الأعمال الخاصة بالأمانة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، روعي في توزيعها لتشمل مختلف الأحياء والشوارع، وربطها بغرفة تحكم رئيسة تُراقب من خلالها الخدمات ورصد الملاحظات، ومن ثم توجيهها للبلدية المختصة لمعالجتها.





وبين أن أمانة العاصمة المقدسة لا تألو جُهدًا في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار البقاع الطاهرة.





من جانبها، أعلنت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح المرحلة الأولى لخطتها في حج هذا العام، التي نُفذت في مسجدي نمرة والمشعر الحرام والتي شملت العديد من البرامج التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن بلغات عالمية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.





وأوضح أمين عام الأمانة الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى لخطتها التوعوية التي بدأت بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة للتوجيه والإرشاد لإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج، والوجود المستمر في مقر سكن الحجاج وتنقلاتهم.







