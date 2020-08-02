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أخبار البلد

وزير الاتصالات: قانون حماية البيانات يخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية للمصريين والمقيمين بالبلاد؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

يأتي هذا فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه. 

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يساهم بشكل كبير فى خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقة لتوطين تلك الصناعة فى مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التى تعد عنصرا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات؛ حيث أصبح لدى مصر وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أنه طبقًا لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توطين صناعة مراكز البيانات كإحدى توجهات الدولة المصرية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع .    
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