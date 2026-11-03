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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف على ثمن قطعة أرض ينتهي بمقتل شاب وإصابة شقيقه طعنًا في طهطا

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات مالية على ثمن قطعة أرض إلى مشاجرة دامية؛ أسفرت عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وإصابة شقيقه بطعنات نافذة بالبطن والصدر، إثر تعدي شخصين عليهما بسلاح أبيض، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول شقيقين إلى مستشفى طهطا العام، أحدهما جثة هامدة، والآخر مصاب بإصابات طعنية خطيرة، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين وصول شاب في العقد الثاني من العمر إلى المستشفى جثة هامدة، إثر إصابته بجرح قطعي بالصدر، فيما وصل شقيقه، في العقد الثالث من العمر، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن وآخر بالصدر من الناحية اليسرى، وجرى التعامل معه طبيًا.

وكشفت التحريات الأولية، من خلال أقوال والد المجني عليهما، في العقد السادس من العمر، أن نجلَي عمهما، أحدهما في العقد الرابع والآخر في العقد الثاني، تعديا عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني، بسبب خلافات مالية نشبت بينهم حول ثمن قطعة أرض بناحية دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين، كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء، وهي عبارة عن مطواة، بإرشاد المتهم الثاني.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة، مبررين تعديهما على المجني عليهما بوجود الخلافات المالية ذاتها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لكشف ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.

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