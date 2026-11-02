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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة لسقوط «الوحش» في قبضة أمن سوهاج.. التامول والشابو ينهيان نشاطه الإجرامي بأخميم

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تمر تحركات أحد العناصر المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، والمعروف بلقب «الوحش»، مرور الكرام على الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بعدما نجحت حملة أمنية في إسقاطه بدائرة مركز أخميم، وبحوزته كمية من أقراص التامول المخدرة ومادة الشابو، لتضع بذلك حدًا لنشاطه في ترويج المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا برصد رجال مباحث مركز شرطة أخميم بنشاط المتهم، الذي يُدعى «ا. ط»، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستهدافه وضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت حملة أمنية المتهم بدائرة مركز أخميم، وتمكنت القوات من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من أقراص التامول المخدرة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو، لتسقط بذلك كمية من المواد المخدرة قبل تداولها.

وتأتي الواقعة في إطار جهود مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لمواصلة الحملات الأمنية واستهداف العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، والتصدي لمحاولات ترويجها بمختلف مراكز المحافظة.

وعقب ضبط المتهم، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي تتولى مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

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