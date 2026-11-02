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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل طالب بزراعة سوهاج 15 يومًا لعدم الانضباط السلوكي داخل الحرم الجامعي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت إدارة كلية الزراعة بجامعة سوهاج فصل طالب بالفرقة الثانية ببرنامج الأراضي والمياه لمدة 15 يومًا، بعد ثبوت عدم انضباطه سلوكيًا داخل الكلية، وذلك في إطار تطبيق اللوائح الجامعية والتصدي لأي تجاوزات تمس الانضباط داخل الحرم الجامعي.

قرار عميد الكلية

وصدر القرار بتوقيع الدكتور زينهم شيخون، عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج، متضمنًا توقيع عقوبة تأديبية على الطالب (ك. أ. م)، المقيد بالفرقة الثانية ببرنامج الأراضي والمياه، تقضي بحرمانه من التواجد بالكلية لمدة 15 يومًا.

وحدد القرار بدء تنفيذ العقوبة اعتبارًا من الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وحتى الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، على خلفية ما ورد بشأن عدم الانضباط السلوكي داخل الكلية.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التأديبية التي تتخذها إدارة كلية الزراعة للحفاظ على النظام داخل الحرم الجامعي، والتأكيد على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وتحرص إدارة الكلية على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام بين الطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة، والحفاظ على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها.

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