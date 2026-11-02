رئيس جامعة سوهاج يفتتح ٣ قاعات للاجتماعات بمستشفى شفا الأطفال

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ٣ قاعات للاجتماعات بمستشفى شفا الأطفال، مجهزتين بالشاشات وأنظمة الميكروفونات الحديثة، وبسعة استيعابية تبلغ 80 شخص لكل قاعة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير البنية التحتية والإمكانات الداعمة للمنظومة الطبية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن مستشفى شفا الأطفال تمثل صرحًا طبيًا مهمًا لخدمة أطفال سوهاج ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يشمل مختلف جوانب العمل، سواء الطبية أو الإدارية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن القاعات ستسهم في دعم التدريب المستمر للأطقم الطبية، وعقد الاجتماعات العلمية ومناقشة المستجدات الطبية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرتقي بمستوى الأداء المهني.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تجهيز القاعات يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل داخل المستشفى، وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والإدارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال