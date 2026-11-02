قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال داخل شرطة إسرائيل.. صراع بن غفير ومفوض الشرطة يتحول إلى حرب تصفية حسابات
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح ٣ قاعات للاجتماعات بمستشفى شفا الأطفال

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ٣ قاعات للاجتماعات بمستشفى شفا الأطفال، مجهزتين بالشاشات وأنظمة الميكروفونات الحديثة، وبسعة استيعابية تبلغ 80 شخص لكل قاعة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير البنية التحتية والإمكانات الداعمة للمنظومة الطبية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني أن مستشفى شفا الأطفال تمثل صرحًا طبيًا مهمًا لخدمة أطفال سوهاج ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يشمل مختلف جوانب العمل، سواء الطبية أو الإدارية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن القاعات ستسهم في دعم التدريب المستمر للأطقم الطبية، وعقد الاجتماعات العلمية ومناقشة المستجدات الطبية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرتقي بمستوى الأداء المهني.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تجهيز القاعات يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل داخل المستشفى، وتوفير الإمكانات اللازمة لتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والإدارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

أرشيفية

خطفاها وهربا بموتوسيكل.. حبس المتهمين بسرقة حقيبة صحفي بالدقي

أرشيفية

اتهام عامل نظافة بالتحرش بموظفة في الشيخ زايد

المتهمين

كان عندهم عيد ميلاد.. القبض على المتهمين بإشعال ألعاب نارية فى الشارع بمدينة نصر

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد