سقوط «الوحش» في قبضة الأمن بأخميم.. ضبط كمية من التامول والشابو المخدر في سوهاج

نجحت حملة أمنية بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج في ضبط أحد العناصر المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، والمعروف بلقب «الوحش»، وذلك عقب رصد نشاطه وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

ماذا حدث؟

وعقب استهداف المتهم، ويدعى «ا. ط»، تمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من أقراص التامول المخدرة، إلى جانب كمية من مادة الشابو، قبل ترويجها على المتعاطين، وفقًا لما أسفرت عنه إجراءات الضبط.

وتأتي الواقعة في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة، وتجفيف منابع ترويج السموم المخدرة، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تهدد سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لكشف ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.