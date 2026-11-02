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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد نادي ساقلتة الرياضي ومبنى عمر أفندي ويوجه بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة ساقلتة، تفقد خلالها نادي ساقلتة الرياضي ومبنى عمر أفندي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الخدمية والرياضية، والوقوف على احتياجاتها.

وبحث سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور محمد زكريا وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلاء شعراوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ نادي ساقلتة الرياضي، واطلع على الأنشطة والإمكانات المتاحة به، موجهاً بالاهتمام ببرامج وأنشطة النشء والشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، مع الاهتمام باكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وخاصة في الألعاب الفردية.

واشاد بلاعبي الووشو كونغ فو، وموجهاً بتقديم أوجه الدعم والتشجيع لهم لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

كما وجه المحافظ بالاهتمام بصالة اللياقة البدنية بالنادي، والعمل على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ورفع كفاءتها بما يخدم أعضاء النادي والشباب المترددين عليه، موجها أيضا بدراسة إمكانية تغطية ترعة الري الواقعة بالجهة الشرقية للنادي.

بالتنسيق مع الجهات المختصة، للاستفادة من المساحة الناتجة عن التغطية في التوسع في الخدمات والأنشطة الرياضية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة بالنادي.

كما تفقد محافظ سوهاج مبنى عمر أفندي بمدينة ساقلتة، موجهاً بإعداد دراسة لطرحه كفرصة استثمارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق عائد اقتصادي منها.

وأكد المحافظ أهمية تطوير المنشآت الرياضية وتعظيم دورها في رعاية النشء والشباب واكتشاف المواهب، إلى جانب حسن استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على المواطنين.

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