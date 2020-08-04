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تعليم

محافظ بني سويف يهنئ أحمد السيد برعي أول الجمهورية علمي علوم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اتصالًا  تليفونيًا بالطالب" أحمد السيد برعي السيد"لتهنئته  بحصوله على المركز الأول في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، والتي تم الإعلان عنها "منذ قليل" في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم للإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام. 

وخلال الاتصال  أعرب  المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد  أحد أبناء  بني سويف  في مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام، حيث حصل الطالب "أحمد السيد "ابن قرية الزاوية مركز سمسطا " على المركز الأول بمجموع 410 درجات علمي علوم بمدرسة الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بنين.

وتبادل محافظ بني سويف الحديث مع الطالب ، مستفسرا منه عن الكلية التي يحبها ،حيث أجابه الطالب أنه  كان يحلم بكلية الطب ، والذي أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الرغبة ، خاصة وأنها نفس الكلية التي تخرج منها  ، محفزا  الطالب بأن يستمر في التفوق بالمثابرة وأن يتوسع في تحصيل المعلومة ، وأن يكون تفوقه في الثانوية مجرد البداية للنجاح والتميز وليست نهايته.

كما  أعرب الطالب، عن سعادته باتصال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وتقديره لهذه اللفتة الطبية وحرص السيد المحافظ على أن يكون أول المهنئين له بالتفوق والنجاح ، مؤكدا على أن هذه الاتصال سيكون حافزا ودافعا قويا لمواصلة التفوق والنجاح ، وموجها الشكر والامتنان لأسرته التي قدمت له كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة ويكون في مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا السياق  توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أبناء بني سويف  الناجحين والمتفوقين ، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم , وموجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة ،خاصة في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ بني سويف بالعاملين بقطاع التربية والتعليم بقيادة الأستاذة سهام يوسف وكيل الوزارة، مثمنا الجهود المميزة التي بذلتها منظومة إدارة ومتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ، خاصة وأنه تم اجراؤها  في أجواء غير اعتيادية في ظل تداعيات أزمة كورونا ، والذي استلزم جهودا إضافية ، والعمل من خلال منظومة متكاملة بروح الفريق الواحد،تحت إشراف أجهزة المحافظة المعنية والتنسيق الدائم مع مديرية التربية والتعليم ، وفي إطار خطة وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
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