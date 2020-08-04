وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2020 ، الذين ينتظرون بفارغ الصبر تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020
برقم للاستعلام عن النتيجة.
حيث قال وزير التربية والتعليم : سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020
برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم قبل الثانية ظهرا.
* ثم إدخال رقم الجلوس
* ثم الضغط على زر إظهار النتيجة
وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها :
- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق
- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها
- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة