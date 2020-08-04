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تعليم

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2020 ، الذين ينتظرون بفارغ الصبر تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم للاستعلام عن النتيجة.
حيث قال وزير التربية والتعليم : سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم قبل الثانية ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال:

* الدخول على https://g12.emis.gov.eg/
* ثم إدخال رقم الجلوس 
* ثم الضغط على زر إظهار النتيجة



وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها : 


- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق


- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها 



- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة

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