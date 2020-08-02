أكثر من 30 طالبا بـ قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.. ووزير التعليم يهنئهم تليفونيا خلال ساعات

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وبعد اعلان النتيجة بعدة ايام ، تحرص وزارة التربية والتعليم على عمل حفل لتكريم اوائل الثانوية العامة بمقر وزارة التربية والتعليم.

وبعد اعلان النتيجة بعدة ايام ، تحرص وزارة التربية والتعليم على عمل حفل لتكريم اوائل الثانوية العامة بمقر وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بتهنئة اوائل الثانوية العامة 2020 تليفونيا يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى مباشرة ، وذلك قبل إعلان النتيجة رسميا لباقي الطلاب بعدة ساعات ، ليكون اول المهنئين وليعبر لهم عن سعادته بتفوقهم ويحفزهم بكلمات مشجعة على استمرار التفوق ، وهو الامر الذي من المقرر أن يتم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى مباشرة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بتهنئة اوائل الثانوية العامة 2020 تليفونيا يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى مباشرة ، وذلك قبل إعلان النتيجة رسميا لباقي الطلاب بعدة ساعات ، ليكون اول المهنئين وليعبر لهم عن سعادته بتفوقهم ويحفزهم بكلمات مشجعة على استمرار التفوق ، وهو الامر الذي من المقرر أن يتم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى مباشرة.

ومن جانبه ينشر موقع "صدى البلد" الآلية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة:





- يتم اختيار اوائل الثانوية العامة 2020 وفقا للشروط التالية: أن يكون مصرى الجنسية ، وألا يكون تقدمه للامتحان هذا العام على نظام المنازل وألا يكون من الطلاب الباقين للإعادة ، وألا يكون قد سبق له الرسوب فى أى من الصفين الأول والثانى الثانوى .





- وللوصول إلى قائمة محددة بأسماء اوائل الثانوية العامة 2020 ، تطلب الوزارة أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة.





- ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة.





- ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.





- قائمة أوائل الثانوية العامة وصلت العام الماضي إلى 40 طالبا وطالبة.





- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين.





- يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



