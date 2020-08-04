وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا هذا العام على أكثر من 95%.
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- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و 5 بنات
- شعبة الادبي 14 اوائل ، منهم 3 بنين و 11 بنات
وقال وزير التربية والتعليم ، إن اوائل الثانوية العامة هذا العام عددهم 39 طالبا وطالبة ، مقسمين كالتالي :
- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و 5 بنات
- شعبة الادبي 14 اوائل ، منهم 3 بنين و 11 بنات
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وقال وزير التربية والتعليم إن 30 طالبا من اوائل الثانوية العامة 2020 كانوا من ابناء المدارس الحكومية ، و 3 اوائل من المدارس الرسمية لغات ، وطالب واحد من المدارس الخاصة .