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تعليم

وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:09 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،  أن 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا هذا العام على أكثر من 95%.

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وقال وزير التربية والتعليم ، إن اوائل الثانوية العامة هذا العام عددهم 39 طالبا وطالبة ، مقسمين كالتالي :

 - 13 طالبا من شعبة رياضيات ، منهم  11 بنين و 2 بنات

- 12 طالبا من شعبة علمي علوم  ، منهم 7 بنين و 5 بنات

- شعبة الادبي 14 اوائل ، منهم 3 بنين و 11 بنات

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وقال وزير التربية والتعليم إن 30 طالبا من اوائل الثانوية العامة 2020 كانوا من ابناء  المدارس الحكومية ، و 3 اوائل من المدارس الرسمية لغات ، وطالب واحد من المدارس الخاصة .

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