وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية





- 13 طالبا من شعبة رياضيات ، منهم 11 بنين و 2 بنات

- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و 5 بنات

- شعبة الادبي 14 اوائل ، منهم 3 بنين و 11 بنات

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