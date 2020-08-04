يعتمد الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.





وقال وزير التربية والتعليم : "أهنئ جميع الطلاب على هذا النجاح والتفوق"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة فارقة لأنها لحظة اعتماد آخر نتيجة للثانوية العامة في شكلها التقليدي المعتاد.









وأضاف: "مصر فخورة بأنها نجحت في المرور بهذا العام الدراسي وامتحاناته بسلام لجميع الطلاب رغم كل الصعاب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد".





اقرأ أيضا | وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.. صور







واستكمل تصريحاته قائلا إنه:







عدد المتقدمين للامتحان 660 ألفا و300 طالب

حضر 601 و280

الناجحون 490.322



نسبة النجاح 81.5% وهي أعلى من العام السابق

نسبة النجاح في البنين 80%

نسبة النجاح في البنات 82.9%



