وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.. صور

يعتمد الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.
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وقال وزير التربية والتعليم: "أهنئ جميع الطلاب على هذا النجاح والتفوق"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة فارقة لأنها لحظة اعتماد آخر نتيجة للثانوية العامة في شكلها التقليدي المعتاد.
وأضاف: "مصر فخورة بأنها نجحت في المرور بهذا العام الدراسي وامتحاناته بسلام لجميع الطلاب رغم كل الصعاب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد".
واستكمل تصريحاته قائلا إنه:
عدد المتقدمين للامتحان 660 ألفا و300 طالب
حضر 601 و280
الناجحون 490.322
نسبة النجاح 81.5% وهي أعلى من العام السابق
نسبة النجاح في البنين 80%
نسبة النجاح في البنات 82.9%