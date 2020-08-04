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تعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:03 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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ياســـمين بدوي
يعتمد الآن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020 بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم: "أهنئ جميع الطلاب على هذا النجاح والتفوق"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة فارقة لأنها لحظة اعتماد آخر نتيجة للثانوية العامة في شكلها التقليدي المعتاد.


وأضاف: "مصر فخورة بأنها نجحت في المرور بهذا العام الدراسي وامتحاناته بسلام لجميع الطلاب رغم كل الصعاب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد".


واستكمل تصريحاته قائلا إنه:

عدد المتقدمين للامتحان 660 ألفا و300 طالب 
حضر 601 و280 
الناجحون 490.322
نسبة النجاح 81.5% وهي أعلى من العام السابق
نسبة النجاح في البنين 80%
نسبة النجاح في البنات 82.9%

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