خدي يدي لنبدأ الحلم الجديد.. رسالة غامضة من سامو زين عبر انستجرام

نشر المطرب ساموزين صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتب ساموزين معلقا على صورته: خدي يدي لنبدا الحلم الجديد.





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ونالت الصورة علي اعجاب متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالاتي :

" صورة جديدة أخيرا ،منو يا نجم ، اشتقنا لاغانيك ".





كان ساموزين قد وعد جمهوره بتقديم حفل "لايف" عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيعلن مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".