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فن

ربنا يستر من اللي هتشوفه.. ساموزين يتحدى زوجته بألعاب خطيرة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:55 م
ساموزين
ساموزين
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ميرنا محمود
نشر المطرب ساموزين صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ساموزين  وهو يتحدى زوجته دينا بالألعاب المختلفة الكوميدية.

وعلق ساموزين قائلا: اللعبة مع زوجتي و ربنا يستر من الي هتشوفوا  لمشاهدة الحلقة كاملة علي اليوتيوب، كان مع الله ولا تبالي.

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وكان ساموزين قد وعد جمهوره بتقديم حفل "لايف" عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيعلن مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

 وتابع: "ديروا بالكم على حالكم، ابقوا آمنين الله يحفظكم ويخليلي ياكم، وإن شاء الله ربنا يكتب للجميع زيارة مكة والقدس وكل المعابد والكنائس والمساجد وأماكن العبادات تتفتح".
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