ارتفاع جديد لأسعار الذهب ومستوى قياسي لعيار 21 عند 900 جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها بحلول التعاملات المتأخرة، مع استمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.





وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية - في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 13 جنيها مقارنة بالتعاملات الصباحية، ليبلغ إجمالى ارتفاعه اليوم نحو 28 جنيها، مشيرا إلى أن عيار 24 سجل نحو 55ر1028 جنيه، وعيار 21 نحو 900 جنيه، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 40ر771 جنيه.





وأوضح واصف أن سعر جنيه الذهب ارتفع بنحو 104 جنيهات ليسجل 7200 جنيه، وعالميا بلغ سعر الأوقية 2006 دولارات.