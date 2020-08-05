بعد نقله لأول مرة إلى جامعة عين شمس.. تجهيزات متطورة لمكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أنه يتابع جميع تجهيزات المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقره الجديد بجامعة عين شمس والذي تستضيفه لأول مرة فى تاريخها، وذلك من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وبما يحقق مصلحة جميع العاملين بها والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.





وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس أن هناك وحدات أمنية مكلفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين مقار المكتب والوقوف على مستوى النظام الأمني، مثمنًا جهودهم في تأمين المقر، مؤكدا على إستعداد الجامعة لتوفير سبل الراحة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم التأمينية.





وأكد نائب رئيس الجامعة على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة مشددا على ضرورة الالتزام الدائم بإتباع كافة الإجراءات الطبية الاحترازية ( من قياس حرارة وغيرها ) تجاه جميع المترددين على مكتب التنسيق من السادة الإداريين والطلاب



