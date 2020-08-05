عودة.. الجوازات السعودية تطلق مبادرة للمقيمين فى المملكة عبر منصة أبشر.. تفاصيل

كشفت إدارة الجوازات السعودية عن إطلاق مبادرة عودة لتمكين المقيمين المتواجدين داخل المملكة من تقديم طلبات العودة الي بلدانهم إلكترونيا عبر منصة ابشر.





وتحت عنوان " نعود بحذر" نشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة توتير حيث تحدث عن المبادرة قائلة" في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية في المملكة وفي مختلف دول العالم أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة عودة لتمكين المقيمين لديها من العودة الي أوطانهم وذويهم.".





وقالت الجمارك السعودية : تعمل المبادرة على التسهيل على المقيمين الراغبين من جميع الجنسيات حاملي تاشيرة الخروج والعودة والنهائي والتأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها المغادرة لبلدانهم ".





وشرحت الجمارك السعودية طريقة إستغلال المبادرة حيث أوضحت انه خلال الدخول علي منصة ابشر للخدمات الألكترونية وإختيار أيقونة عودة وتعبئة الحقول التالية :رقم الإقامة وتاريخ الميلاد ومدينة المغادرة ورقم الجوال ومنفذ الوصول".

