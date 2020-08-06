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خالد عكاشة: أكاديمية الشرطة تستخدم أحدث الأساليب العلمية في التعليم ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:02 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمود محسن
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن أكاديمية الشرطة تستخدم أحدث الأساليب العلمية في التعليم، لإحداث نقلة في نوعية العلوم التي يتلقاها الطلاب.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن أكاديمية الشرطة تستهدف تخريج قوات أمنية على أعلى مستوى من العلم والحرفية.

وتابع مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وزارة الداخلية دخلت مرحلة تطوير لم تشهدها من قبل، حيث فتحت الأبواب لطلاب كلية الحقوق ليلتحقوا بأكاديمية الشرطة لمدة عامين.

وأشار إلى أنه بعد الدراسة عامين في أكاديمية الشرطة لهؤلاء الطلاب، سيخرج الطالب ملمًا بكافة العلوم الأمنية إخراج رجال قادرين على توفير الخدمة الأمنية على أعلى مستوى.

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